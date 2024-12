"Es una medida salvaje": Presidente del PJ rechaza debate sobre pena de muerte

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, calificó la propuesta de pena de muerte para agresores sexuales de menores como una "medida salvaje" que ha sido separatas en sociedades democráticas.

Durante sus declaraciones a la prensa, Arévalo señaló que esta iniciativa ni si quiera debería de ser objeto de debate y significaría un retroceso para nuestra sociedad.

El presidente del PJ argumentó su postura indicando que la pena de muerte es una medida irreversible. Es decir, en caso de producirse un error judicial, no hay forma de "retroceder". Arévalo señaló que los existen otras penas que permiten condenar a los criminales que incurren en delitos.

Estas declaraciones se dan luego de que la presidenta Dina Boluarte anunció que es momento de abrir debate sobre la pena de muerte para agresores sexuales de menores de edad. Esto surgió cuando una niña de 12 años, que fue reportada como desaparecida, haya sido encontrada sin vida al interior de una vivienda prefabricada en Pachacamac.

"Quiero extender mis condolencias a la familia de la menor de 12 años, que fue cruelmente asesinada. Hago un llamado a las autoridades (...) no podemos permitir que este tipo de criminales sigan en las calles (...) no debemos tener contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños y niñas (...) es momento, ante hechos de esta magnitud, (...) abrir debate sobre la pena de muerte para violadores de menores", expresó Boluarte.

Por otro lado, también se refirió a la promulgación de la ley que eliminar la detención preliminar y sostuvo que los jueces determinarán si la referida norma legal es adecuada a la Constitución para su aplicación.

"Siempre lo he dicho, los jueces son la última palabra, ellos verán. Si estas normas son adecuadas a la Constitución, la aplicarán. Y, si no, las inaplicarán. No veo ningún problema en eso cuando las normas son contrarias a la Constitución", señaló.