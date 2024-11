¡Indignante! Abogados de criminales que dispararon a policía en San Borja rechazan acusaciones: "No han secuestrado a nadie"

Dos días después del robo a una cambista en el distrito de San Borja que culminó con un delincuente abatido y un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) herido de bala, el caso ha presentado un inesperado cambio de eventos: la defensa legal de los criminales ha presentado un recurso de apelación argumentando, de forma insólita, que los sujetos capturados no estaban haciendo nada.

Como se sabe, el pasado 27 de noviembre ocurrió una tragedia cuando una banda criminal venezolana, escapando de la PNP en motocicletas, disparó contra el suboficial Pablo Gregorio Baltazar Sánchez, hiriéndolo de gravedad y comprometiéndole el ojo izquierdo. Pues los delincuentes venezolanos Junior Alexander Romero Quero y Yefferson Moisés Luquez Toledo han contratado una defensa particular -no abogados de oficio, asignados- que generó indignación por sus argumentos.

Durante la tarde, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra los acusados debido a la flagrancia del delito. Sin embargo y según reveló Latina Noticias, los letrados de los extranjeros señalaron que no hay suficientes pruebas para incriminarlos.

"No está demostrado que estos dos sujetos (conductores de las motos) han cometido robo agravado; no han secuestrado a nadie y no se les ha encontrado armas, no se les ha encontrado nada", comentó la periodista Lorena Álvarez en Latina.