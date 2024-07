¡Explotó! Mark Vito arremete contra Fiscalía de la Nación por investigarlo: "Me persiguen por las huev**s"

Tras declarar ante el Poder Judicial en el juicio correspondiente al Caso 'Cocteles', Mark Vito declaró ante algunos medios, y aprovechó para arremeter fuertemente ante la Fiscalía de la Nación por investigarlo, alegando que ha brindado todas las pruebas para demostrar su inocencia.

Vito Villanella precisó que a diferencia de lo que muchos piensan, el ha trabajado desde muy joven, desarrollándose como agente inmobiliario en Perú durante varios años.

"Van a probar que he trabajado toda mi vida, y que cada centavo que he ganado me corresponde. Fui uno de los primeros agentes inmobiliarios en el país, es más, yo fui reconocido como un buen contribuyente", indicó.

El exesposo de Keiko Fujimori también criticó que la Fiscalía de la Nación le haya quitado la posibilidad de trabajar, en medio de las investigaciones alrededor de su persona.

"Lamentablemente, la Fiscalía me quitó mi derecho de laborar. Hasta ahora ni me permiten conversar o hablar con mis clientes", precisó.

En esa línea, detalló que ha presentado todas las pruebas que se le solicitó, en busca de demostrar su inocencia, además de arremeter contra las decisiones del Ministerio Público.

"Peros no me faltan. He presentado más de 50 mil hojas de pruebas, entre contabilidad, contratos, correos, registros de visitas, entre otras cosas. Yo he ido a la Fiscalía más de 50 veces a presentar pruebas. En conclusión, la Fiscalía ha engañado a la población. Han malgastado millones de soles de presupuesto público persiguiéndome por las hue**s", añadió.