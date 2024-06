Elio Riera afirma que Alberto Fujimori no está en fase terminal del cáncer: "No voy a mentir"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, negó que su defendido sea un paciente terminal de cáncer. Según indicó, espera que pueda seguir satisfactoriamente el proceso de recuperación.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el letrado resaltó que su liberación habría favorecido a su estado de salud e "inevitablemente" beneficiado a las enfermedades que padece. En ese sentido, indicó que el fundador histórico de Fuerza Popular tiene más fuerzas para seguir luchando por su libertad.

"(Él claramente no es un paciente terminal porque antes era una condena a muerte) Es correcto. (¿Entonces no es un paciente terminal?) No te voy a mentir respecto a ello, el cáncer lo tiene hace muchos años y esperemos con el tratamiento se pueda solucionar", declaró para nuestro medio.