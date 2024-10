Fallece Lourdes Mendoza del Solar: Política fue la primera mujer en asumir la vicepresidencia del Perú

04/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

La ex vicepresidenta de la República, Lourdes Mendoza del Solar, falleció la mañana de hoy, viernes 4 de octubre. La política peruana, quien tenía 66 años de edad, ocupó tal investidura durante el segundo gobierno de Alan García, lo que la convirtió en la primera mujer de la historia nacional en asumir dicho cargo.

Exvicepresidenta falleció en Arequipa.

A través de su cuenta en X, el excanciller aprista, Luis Gonzáles Posada, fue uno de los primeros políticos en informar lo ocurrido. "Ha fallecido Lourdes Mendoza del Solar, parlamentaria y segunda vicepresidente de la República (...). Mujer honorable, concertadora y de alta calidad humana", enunció.

🇵🇪Ha fallecido Lourdes Mendoza del Solar, parlamentaria y segunda vicepresidente de la República en el gobierno de Alan García. Mujer honorable, concertadora y de alta calidad humana. — Luis Gonzales Posada (@gonzalesposadal) October 4, 2024

A su vez, la hermana de Lourdes, María Helena Mendoza, también confirmó la noticia mediante sus redes sociales. "Por siempre la mejor hija, hermana, madre, pero sobre todo, la más bonita (...) Eras mi hermana", escribió, añadiendo fotografías de la fallecida política.

No obstante, María Helena no dio mayores alcances sobre el repentino deceso de Lourdes, por lo que aún se desconocen los motivos que derivaron a la pérdida. No obstante, expresó que cumplirá el deseo de la exvicepresidenta, el cual refiere a que sus restos serán velados y enterrados en su natal Arequipa.

Personalidades políticas lamentan fallecimiento

Tras conocerse sobre el repentino fallecimiento de la también excongresista, algunas personalidades de la política se pronunciaron al respecto. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, lamentó lo ocurrido, destacando sus labores cuando ocupó dichos cargos.

Con profundo respeto, expreso mis condolencias por el fallecimiento de Lourdes Mendoza del Solar, exparlamentaria y ex segunda vicepresidenta de la República. Su legado como servidora comprometida con nuestra nación será siempre recordado. Mi solidaridad con sus familiares y... — Eduardo Salhuana Cavides (@salhuanacavides) October 4, 2024

En consecuencia, la cuenta oficial del Legislativo también compartió un sentido mensaje. "El Parlamento Nacional expresa sus condolencias a los familiares y amigos de la excongresista Lourdes Mendoza del Solar", escribió en su publicación.

El Parlamento Nacional expresa sus condolencias a los familiares y amigos de la excongresista Lourdes Mendoza del Solar. pic.twitter.com/tViTUkZEbr — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 4, 2024

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también emitió un pronunciamiento en sus redes sociales. "Lamento profundamente el fallecimiento de la ex vicepresidenta del Perú, Lourdes Mendoza del Solar, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando se desempeñaba como congresista 2006-201", expresó, recibiendo el respaldo de sus parlamentarios.

Lamento profundamente el fallecimiento de la ex vicepresidenta del Perú, Lourdes Mendoza del Solar, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando se desempeñaba como congresista 2006-2011. Un fuerte abrazo a su familia y amigos. Descansa en paz, Lourdes 🕊️ — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 4, 2024

¿Quién fue Lourdes Mendoza del Solar?

Mendoza del Solar nació en la ciudad de Arequipa, el 7 de enero de 1958. Su paso por la política estuvo influenciado por su padre, Enrique Mendoza Núñez, quien fue diputado en aquellos tiempos. Ella se enlistó en las filas del Partido Aprista Peruano (APRA), logrando un primer cargo político como regidora de Arequipa.

Su gran paso en la gestión pública se dio durante las elecciones generales del 2006, en donde postuló como vicepresidenta de la República, logrando ocupar el cargo tras la victoria de Alan García Pérez. Fue así que, Lourdes Mendoza del Solar se convirtió en la primera mujer que asumió la vicepresidencia del Perú. Q.E.P.D.