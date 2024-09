César Vásquez sobre presunto procedimiento estético de Dina Boluarte: Chismes de gente sin fuentes

El ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció sobre el presunto procedimiento estético de Dina Boluarte durante el paro transportista y aseguró que se trata de "chismes de gente que ha estado en una encerrona".

Desde el distrito de El Agustino, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que estos señalamientos fueron hechos por personas "sin fuentes". Ello, en clara alusión al periodista Marco Sifuentes, quien reveló que la mandataria se habría ausentado para realizarse un supuesto tratamiento no invasivo.

En otro momento, Vásquez indicó que los gremios que piden la renuncia del Gabinete Ministerial buscan fama, minimizando sus pedidos por la ola extorsiva que afrontan.

El ministro de Salud dejó entrever que existen personas dentro de estos grupos que podrían tener "cálculo político", en el marco de la inminente campaña política que se avecina por las próximas elecciones generales.

Según Vásquez, los gremios estarían empleando el tema de la delincuencia para "hacerse famosos" al tratarse de una problemática crónica del Perú. Además, mencionó que existen agentes que también "se cuelgan" de ello para socavar la gobernabilidad.

"Quieren coger este tema como una plataforma para hacerse famosos. Cuando me refiero a los delincuentes no es solo a los que extorsionan, sino a los que de una u otra manera socavan la gobernabilidad para que hagan su feria. Hay ciertos grupos que viven del desgobierno, del caso, y no les interesa el país", expresó.