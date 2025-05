Fernando Manholer, candidato presidencial de Brasil, rechaza asilo otorgado a Nadine Heredia: "No comparto"

En entrevista con Exitosa, el candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Manholer, expresó su rechazo al asilo otorgado a la exprimera dama Nadine Heredia.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el aspirante a la presidencia aseguró que la decisión del Ejecutivo de otorgarle protección es incompatible con el deseo del pueblo brasileño.

"No comparto, no es bueno. El gobierno está tomando actitudes que los brasileños no tenemos cómo controlar, cómo hacer algo. Solo votar correctamente en el 2026", declaró para nuestro medio.