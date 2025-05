Eduardo Arana posible incremento del salario de Dina Boluarte: "No hay una decisión"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que el posible incremento del salario de la presidenta Dina Boluarte, de S/16,000 a S/35,568, no está contemplado en la agenda inmediata del Ejecutivo.

En conferencia de prensa, el premier precisó que la iniciativa busca atender las desigualdades salariales en el sector público, en el marco de una propuesta para regularizar las remuneraciones en el Estado.

"Aun cuando se podría decir que ese documento es anterior a mi gestión, lo que tengo entendido es que, dentro del procedimiento general que asume Servir y el Estado en la regulación de sueldos, no puede escapar ninguna de las entidades e instituciones del Estado", declaró.

Asimismo, el titular del Gabinete Ministerial subrayó que aún no se ha tomado una decisión oficial al respecto y que el tema sigue en evaluación.

"Si lo hizo Servir es parte del procedimiento propio que tiene como propósito regularizar las falencias e inequidades que existen en el Estado porque se encuentran algunos funcionarios, trabajadores o servidores que no guardan correspondencia con el trabajo que realizan. Este documento o cualquier otro no ha originado una decisión. Lo que yo puedo asegurarles es que no hay una decisión", agregó.