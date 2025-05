Natalia Málaga lamenta la muerte de Lucha Fuentes: "Una maestra en el deporte, una segunda madre"

29/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luisa Fuentes Quijandría falleció el último miércoles 28 de mayo a los 76 años de edad. La muerte de la 'Cañonera de oro' ha significado una lamentable pérdida para el vóley peruano, por lo que algunos referentes de este deporte han expresado su sentir recordando parte de su trayectoria. Por ejemplo, Natalia Málaga decidió honrar su memoria dedicándole un emotivo mensaje, en donde remarcó lo mucho que significó 'Lucha' en su vida.

Natalia Málaga a Lucha Fuentes: "Una segunda madre"

A través de sus redes sociales, la exentrenadora de la Selección Peruana de Voleibol compartió una fotografía junto a Lucha Fuentes, quien lucía una casaca de la pasada edición de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En dicha publicación, Natalia hizo un breve repaso del gran cariño que le guarda, al punto de considerarla como una segunda figura materna.

"Quiero despedirme de una persona que marcó mi vida para siempre. No fue solo una entrenadora, fue una maestra en el deporte y en la vida. Una guía, un ejemplo, una segunda madre. Desde el primer día en la cancha, creíste en mí incluso cuando estaba en pleno desarrollo", manifestó en un inicio.

En esa línea, Málaga destacó que no solo recibió de Fuentes las habilidades y destrezas que el vóley requiere, sino que también aprendió valores que aún perduran en ella. "Me enseñaste que el vóley no es solo un deporte, sino una escuela de vida, y una pasión, que detrás de cada esfuerzo hay una recompensa", añadió.

"Gracias a ti aprendí a caer y levantarme, a luchar cada punto como si fuera el último, a no rendirme jamás (...) Soy quien soy por tus enseñanzas, tu paciencia, tu carácter y tu amor incondicional. Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que tu legado vive en cada paso que doy dentro y fuera de la cancha. Descansa en paz, Luchita. Te llevaré siempre en mi corazón", finalizó.

Natalia Málaga despide a Lucha Fuentes.

Murió Lucha Fuentes, leyenda del vóley peruano

En horas de la noche del último miércoles 28 de mayo, la Federación Peruana de Voleibol, así como otras entidades deportivas, informó sobre el sensible fallecimiento de Lucha Fuentes a los 76 años de edad. Considerada como la 'Cañonera de oro' por su destreza en el vóley, la exdeportista destacó en múltiples torneos, llevándose consigo 10 medallas de oro y 5 de plata.

Falleció nuestra querida Lucha Fuentes



¡ADIOS, LEYENDA DEL VÓLEY MUNDIAL!



https://t.co/bRPqU2izOY pic.twitter.com/cCB0ty3Zg2 — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) May 29, 2025

La muerte de Lucha Fuentes, una leyenda del vóley peruano, deja una huella irreparable en la historia del deporte nacional. Por ello, Natalia Málaga, quien fue su aprendiz, recordó con cariño a quien no solo considera su maestra, sino también una segunda madre en su vida.