César Inga feliz tras su primer entrenamiento con la Selección Peruana: "Es algo indescriptible"

La Selección Peruana cumplió una nueva sesión de entrenamientos pensando en lo que será la fecha doble de Eliminatorias Sudamericana en los primeros días del mes de junio. De momento, los dirigidos por Oscar Ibáñez trabajan con futbolistas del torneo local que aún no terminan sus participaciones en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Justamente, uno de los que recientemente se integró a los trabajos del combinado nacional fue el defensa de Universitario, César Inga, quien llegó este miércoles a Lima luego del empate ante River Plate lo que le valió la clasificación a los octavos de final de la Libertadores.

Como era de esperarse, el jugador nacido en Chimbote se mostró más que feliz con su primer llamado a la Bicolor luego de destacar en el Torneo Apertura y a nivel internacional. El defensor señaló que no se esperaba ser convocado tan pronto, pero que en todo momento trabajó para alcanzar dicho objetivo.

"Es un momento muy lindo, indescriptible. No me esperaba que iba a ser tan pronto, pero trabajé para esto, me esforcé demasiado y estoy feliz. Me recibieron de la mejor manera, el comando técnico, los jugadores. Hablé con algunos de ellos y además de grandes jugadores son grandes personas", indicó.

🎙️Cesar Inga: "Es algo indescriptible estar en la selección. Sabía que llegar a Universitario me abriría muchas puertas. Donde me pongan daré lo mejor. Le pido al Señor de Muruhuay, que cuide de mi y que me dé esas ganas de seguir luchando". 🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/WkKpHRMTIF

En esa línea, Inga dejó en claro que desde que fichó por Universitario sabía que iba a ser visto con otros ojos por el comando técnico de la Selección Peruana. Además. precisó que Oscar Ibáñez habló con él expresándole sus mejores deseos y que lo venía siguiente desde ADT.

"Sabía que llegar a Universitario me abriría muchas puertas. Hablé también con el profe y me dijo que cuando estaba en ADT me estaba observando. Me contó el plan que tiene aquí en la Selección y me dio la confianza desde que llegué", añadió.