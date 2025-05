Dina Boluarte: "Esta presidenta andina no está tocando un solo sol para metérselo a los bolsillos"

Desde Carabayllo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que su gobierno dejará la marca de haber trabajado sin actos de corrupción. Además, sostuvo que no se detendrá y seguirá apostando por el desarrollo y el crecimiento del país.

Durante la ceremonia de 'Inauguración de la Trigésima Tercera Escuela Bicentenario I.E. N° 2051', la mandataria criticó a sus antecesores por demorar la construcción de colegios durante años pasados. "Estamos rompiendo lo que se demoraban", agregó.

"Este colegio bicentenario aproximadamente ha costado 42 millones de soles y lo hacemos sin manchar nuestras manos en actos de corrupción, a muchos les duele eso, porque no estamos entrando en esa política que se había convertido casi como un tema natural, los actos de corrupción. Esa es la otra marca que el gobierno de esta presidenta andina que no está tocando un solo sol para metérselo a los bolsillos, eso no va con nosotros", dijo la mandataria, este jueves 29 de mayo.