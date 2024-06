Forsyth y la vez que enfrentó a Keiko: ¿Ha participado en un operativo policial, pero no como detenida?

Durante el bloque de seguridad nacional del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en marzo de 2021, los candidatos presidenciales de Victoria Nacional, George Forsyth, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, protagonizaron un tenso intercambio de palabras que captó la atención de la audiencia.

George Forsyth, entonces candidato presidencial de Victoria Nacional, inició el enfrentamiento dirigiéndose a Keiko Fujimori con una pregunta directa sobre su participación en operativos policiales, generando expectación entre los espectadores.

Keiko Fujimori, respondiendo al cuestionamiento de George Forsyth, optó por criticar su gestión como exalcalde de La Victoria, utilizando términos deportivos para señalar su abandono del cargo y cuestionar su capacidad de liderazgo.

George Forsyth no se quedó atrás y continuó cuestionando a sus oponentes, defendiendo su experiencia en seguridad y destacando su compromiso en la lucha por el país, mientras critica a quienes considera "los mismos de siempre".

"La seguridad no se aprende mirándola por televisión, no se aprende sentado en un escritorio, se aprende en la calle... He tenido que salir de La Victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control", aseveró.