Fredy Hinojosa: Denuncian que vocero de Boluarte usa vehículo presidencial de forma irregular

25/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

El vocero de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, es acusado de usar de manera irregular vehículos oficiales destinados al Despacho Presidencial. La investigación periodística captó en imágenes cómo el funcionario de Palacio de Gobierno era recogido de su vivienda en Pueblo Libre para ser llevado a la sede del Ejecutivo.

¿Fredy Hinojosa usa el carro de la presidenta?

Según la investigación del dominical Punto Final, los viajes registrados fueron los días 11 y 16 de octubre, 5 y 22 de noviembre. En estos días, fueron captados frente a la casa del funcionario y luego llevado al Centro de Lima. Distintas voces entendidas en el funcionamiento del Despacho Presidencial puntualizaron que este vehículo no corresponde al cargo de Hinojosa.

Uno de ellos fue el excongresista y también exsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Víctor Andrés García Belaúnde, quien señaló que no le corresponde el uso de un vehículo oficial al no ser parte de la estructura del Estado. Ello, por tanto, no permitiría que se le den algunas atribuciones, incluido el uso de los vehículos oficiales.

"No es parte de la estructura del Estado. No es parte de la burocracia del Estado. No es un funcionario público de carrera. Por lo tanto, no tendría por qué tener ese tipo de atribuciones de esa naturaleza", enfatizó.

Por su parte, José Elice, exsecretario de Palacio, indicó que el uso de vehículos oficiales inclusive, lejos de no ser atribución de otros cargos, cuenta con una reglamentación, puntualizando que se estaría incurriendo en un mal uso.

"Un mal uso es cuando este reglamento no se cumple y se utiliza para fines privados que no tienen que ver con la función que cumplen quienes trabajan en el despacho presidencial", comentó. Asimismo, detalló que este puede ser solicitado "por alguna actividad especial", que tenga como móvil acompañar al mandatario en funciones.

Palacio responde

Por su parte, el área de prensa del Palacio de Gobierno explicó que, según la Ley de Presupuesto Público de 2024, corresponde al jefe del Gabinete Técnico la asignación de un vehículo del Estado, debido a que sería un alto funcionario. Por su lado, Fredy Hinojosa fue consultado por el uso de los vehículos, sin embargo, este decidió guardar silencio.

De este modo se pudo conocer que el vocero de la presidenta Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, fue captado usando, en varias fechas, un vehículo de uso exclusivo de presidencia de la República.