Gobierno de Boluarte no aceptará condicionamientos de mineros artesanales, asegura Mininter: "Jamás"

El ministro del Interior, Carlos Malaver, lanzó una advertencia a los mineros artesanales, señalando que desde el Gobierno de Dina Boluarte, no se aceptarán condicionamientos por parte de los mencionados, quienes durante varios días protestaron ante la exclusión de más de 50 mil REINFOS.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) fue enfático al asegurar que el Ejecutivo no aceptará dialogar si existen posibles amenazas de bloqueos de carreteras u otras acciones de fuerza como medida de protesta.

"Este Gobierno, bajo la conducción de la presidenta Dina Boluarte, no va a aceptar ese tipo de condicionamientos porque no podemos actuar con ese tipo de amenazas que pudieran haber, no se puede aceptar algún tipo de reunión o mesas en ese sentido", dijo a Canal N.