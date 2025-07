Macarena Gastaldo "se le regalaba" a Gianluca Lapadula, revela Paula Manzanal

18/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El drama sigue sumando capítulos. Paula Manzanal no se guardó nada y soltó tremenda bomba al asegurar que Macarena Gastaldo "se le regalaba" a Gianluca Lapadula. Todo esto surge después de que la modelo argentina confirmara su acercamiento con el seleccionado peruano, encendiendo las redes y generando indignación.

Macarena Gastaldo confiesa besos con Lapadula

Todo comenzó cuando Macarena Gastaldo, sin tapujos, reveló en La noche habla que efectivamente se besó con el jugador de la selección peruana, Gianluca Lapadula.

"Yo había tomado, estaba con mis tragos, estaba festejando y veo por atrás que viene y me baila. Yo volteo y digo: 'Qué lindo' y sigo bailando", dijo Macarena recreando la escena junto a Ric La Torre.

Además, la modelo argentina reconoció que no fue un solo beso, sino varios. "Sí, un piquito. No hubo lengüetazo... Fueron varios", admitió entre risas.

Paula Manzanal destruye a Macarena Gastaldo

La declaración de Macarena Gastaldo no cayó nada bien en el entorno del futbolista y tampoco en el de sus ex amigas. Una de las primeras en salir a pronunciarse fue Paula Manzanal, quien decidió contar su verdad y no se guardó nada.

Desde su cuenta de WhatsApp, la influencer confirmó en el programa Magaly TV, La Firme que ya había advertido antes el comportamiento de la modelo argentina.

"Dije en mi última entrevista sobre ella que todas nos alejamos porque ella se mete con hombres casados y me refería a él. Luego dice que no sabía que estaba casado", expresó Paula Manzanal.

Pero eso no fue todo. Paula Manzanal aseguró que, más allá de que Gianluca Lapadula también tuvo responsabilidad en lo sucedido, fue Macarena Gastaldo quien tomó la iniciativa. "Obvio. Yo se lo dije. Todas lo sabíamos. Y cuando ya la vi haciendo sus cochinadas y tirándosele encima, yo me fui", relató.

Además, contó que varias de sus amigas dejaron de hablarle por ese mismo motivo: "Todas nuestras amigas se han peleado con ella porque ella ya es otro nivel de pende... Meterse con una familia. Bueno, tampoco santificar al otro. Pero la 'wachiturra' era quien se le regalaba".

