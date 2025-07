Minem anuncia creación de fondo minero privado: "El Estado es garante de las cosas buenas"

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Luis Montero, anunció este miércoles la creación de un "fondo minero privado", el cual será autofinanciado por el sector minero y contará con apoyo técnico del Estado. Según precisó, esta iniciativa busca generar líneas de financiamiento privadas a tasas preferentes para impulsar inversiones y proyectos vinculados al sector.

Por otro lado, el ministro abordó la reciente exclusión de 50,565 documentos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), medida que ha generado preocupación entre ciertos grupos de mineros.

Montero aclaró que los registros excluidos no presentaban actividad minera desde hace varios años. Según detalló, más de 45,000 registros llevaban cuatro años sin declarar producción semestral y, en algunos casos, se presume que se utilizaban para fines ilícitos o actividades ajenas a la minería formal.

"Lo que hemos retirado son papeles y documentos que daban ciertos derechos, pero que no reflejaban actividad minera real. No se ha afectado ningún puesto de trabajo porque estos registros no estaban operativos", sostuvo el ministro.