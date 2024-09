Gustavo Adrianzén descarta cambio de postura de Perú sobre Venezuela: "No reconocemos los resultados"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a la postura que el Gobierno del Perú tuviere para con el conflicto electoral suscitado en Venezuela. Desde el Congreso, el premier señaló que la postura sigue siendo la misma, pese a que recientemente se cambió al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tuvo una posición firme contra la realidad que atraviesa el país caribeño.

Respondió a las críticas y los rumores que acusaban al Gobierno de haber 'entibiado' su posición frente a la situación en el país de Simón Bolívar. Con un firme mensaje, él titular de la PCM dijo no existir un cambio y que, por lo contrario, continúan reprochando los resultados expuestos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela por no haberse cumplido las normas electorales.

"Nos hemos pronunciado reiteradamente respecto del proceso electoral en Venezuela y hemos sido enfáticos en decir que no reconocemos los resultados en tanto y en cuanto no se han cumplido las normas electorales venezolanas, no se han exhibido las actas y en consecuencia esos resultados nosotros no los podemos reconocer. Eso es lo que hemos dicho", comentó.