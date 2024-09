González Olaechea se retiró de su puesto recitando un poema durante presentación de nuevo canciller

El saliente ministro de Relaciones exteriores, Javier González Olaechea, narró en un poema de longitud mediana una oda al servicio y su agradecimiento por haber sido confiado en el puesto de la cancillería. Ello durante la presentación del nuevo canciller, Elmer Schialer.

Al inicio de su discurso, manifestó que no realizaría una lectura de escrito protocolar como usualmente se acostumbra en este tipo de eventos. Sin embargo, se dio espacio para adjetivar positivamente la labor que desempeñó detrás del cargo y cómo este ha sido un punto de inflexión en su vida.

"Hoy me permitiré una libertad inusual. Ya he dicho todo lo que tenía que decir en torno a la paz mundial, a la resolución pacífica de conflictos, a la brutalidad de la guerra, a la urgente paz al respeto de la vida de los inocentes. A la inclaudicable voluntad de respetar las urnas por doquier. A las reformas del sistema de Naciones Unidas y en especial al sistema de seguridad", comentó.

Asimismo, en frente de un auditorio lleno de trabajadores del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, cerca de su remplazo, el flamante canciller, Elmer Schialer. Posteriormente, pronunció las palabras que son parte de un poema que, según narró, terminó de escribir escasas horas antes de que se parase frente a todos a pronunciarlas.

"Por eso, esta libertad que me tomo, no voy a leer un discurso tradicional (...) Más bien, voy a leer un texto de mi propia factura que lo comencé a terminar hace cuatro horas. (...) Esboso del poema que incorporaré a mi viejo y no publicado poemario al momento de dejar la inmensa responsabilidad de un canciller de la República."