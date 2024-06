Gustavo Adrianzén niega intención de desintegrar la DIVIAC: "No hay voluntad de desaparecerla"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, negó que el gobierno tenga la intención de desintegrar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú.

En conferencia de prensa, el titular de la PCM se pronunció por las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha cuestionado a la Diviac como una entidad que presuntamente ha sido "instrumentalizada" y que, por esa razón, merece ser investigada.

Si bien Adrianzén respaldó los cuestionamientos realizados por su colega ministro, descartó que desde el gobierno se pretenda disolver esta división independiente de la PNP. Caso contrario, señaló que se pretende "encauzarla y fortalecerla" para que "no se desvíen sus funciones".

"Desde el Ministerio del Interior y la PNP se nos ha informado que no hay ninguna voluntad de desaparecer esta división y lo que se pretende es encausar, fortalecerla y hacer que no vaya a desviar sus atenciones en razón a mandatos o disposiciones que no correspondan estrictamente para la función que ha sido concebida", indicó.