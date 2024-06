'Caso Rolex': Dina Boluarte viajará a China con un testigo clave en la investigación

La presidenta Dina Boluarte se encuentra pronto a realizar un viaje a China por motivos de una reunión con su homólogo Xi Jinping. Sin embargo, ahora que se han revelado más detalles sobre este encuentro diplomático, ha llamado la atención que uno de los funcionarios que acompañará a la mandataria se trata de un testigo clave del 'Caso Rolex'.

Según el documento oficial publicado en el Diario Oficial El Peruano, la delegación que acompañará a la jefa de Estado estará conformada por 7 personas. Todos ellos son funcionarios del Despacho Presidencial, así que recibirán pasajes pagados y viáticos durante su estadía de cinco días en el país asiático, con un gasto aproximado de 7.634 dólares por cada uno .

Sin contar a la mandataria, la lista de viajeros estará conformada por:

La testigo clave en cuestión se trata de Carmen Elizabeth Giordano Velásquez, quien es uno de los testigos clave en el 'Caso Rolex', ya que su testimonio ante la Fiscalía de la Nación reveló un momento importante para el caso por el que se acusa a la mandataria de corrupción.

Según el testimonio de Giordano, ella habría visto cómo el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, habría entregado un reloj de marca Rolex a la mandataria durante una visita en su despacho presidencial.

"Yo no estaba en la reunión, ingreso a despacho y ahí es que veo que estaba entregándole un reloj en la mano; ingreso por la puerta, y cuando ingreso veo que él tenía el reloj en la mano, que terminaba de quitárselo, yo estaba esperando la venia de la presidenta, siguen conversando, pero no llegué a ver que efectivamente se lo hubiera entregado, solo que él hacia el ademán de entregárselo. (...) Es la única vez que yo lo he visto en despacho. (...) Solo lo vi a él esa vez, usualmente no ingreso a despacho, pero la presidenta tiene las puertas abiertas, por lo que es posible que otras autoridades hayan ingresado a su despacho personal", declaró Giordano Velásquez.