Gustavo Adrianzén rechazó presuntas influencias de Nicanor Boluarte en el Gobierno: "No toma ninguna decisión"

18/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó que el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, tenga influencias en el Gobierno y reiteró que no forma parte de las decisiones del Ejecutivo.

Pronunciamiento

En conferencia de prensa, el premier apuntó que Nicanor Boluarte no es un funcionario y no toma ninguna decisión con las entidades públicas. También, manifestó que "legalmente" el hermano de la mandataria no puede ser parte del Ejecutivo.

"Lo que tengo que informar es que el señor Boluarte no es un funcionario público y en tal condición no toma ninguna decisión con ninguna entidad pública. En consecuencia, nosotros tampoco nos vamos a pronunciar sobre ello. Toda vez que, mal haría yo, al referirme de quien no forma parte de este Gobierno y legalmente no puede formar parte del mismo", declaró.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se refirió a la denuncia de Cuarto Poder que indicó que el partido que impulsa Nicanor Boluarte habría solicitado importantes sumas de dinero a los aspirantes a los cargos de prefectos y subprefectos.

"Con relación a la designación de prefectos y subprefectos, el ministro del Interior ha sido instruido cabalmente para que pueda realizar las indagaciones correspondientes a fin de verificar si se ha producido algún acto irregular o no en la eventual designación de algún prefecto o subprefecto", agregó.

Noticia en Desarrollo...