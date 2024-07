Humberto Abanto minimiza relación entre Boluarte y Oscorima: "Si se tienen aprecio, ¿Cuál es el cuestionamiento?"

El abogado de Wilfredo Oscorima, Humberto Abanto, se pronunció sobre la amistad entre su defendido y la presidenta de la República, Dina Boluarte, señalando que estos tienen aprecio y no por ello, se deben crear sospechas de algún acto delictivo.

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, el letrado señaló que no tiene conocimiento a detalle sobre la relación personal entre las autoridades conocidas como "los waykis".

"Las relaciones de amistad o personales no puede transformarse en sospechas en indicador delictivo de nadie (...) El punto central aquí es que si dos personas se tienen aprecio, ¿Cuál es el cuestionamiento?", dijo a Canal N.

De tal modo, Abanto se mostró incómodo al ser consultado sobre la amistad entre la mandataria y el gobernador regional de Ayacucho. Según precisó, los cuestionamientos generados por dicha relación se ocasionan debido a que "no encuentran algo".

En tal sentido, descartó conocer si Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima mantienen algún tipo de comunicación. "Yo no controlo la vida de mis defendidos", precisó. Además, negó que hayan cometido obstrucción de la justicia; ello en el marco del caso 'Rolex'.

"El punto central aquí es si hemos hecho algo indebido en la investigación y no hemos hecho nada indebido. Ahí están las declaraciones de una y el silencio del otro, yo no tengo que coordinar con nadie", agregó Abanto.

Además, el abogado de Oscorima informó que su defendido se acogió al silencio en la sesión de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, la cual se realizó el último 15 de julio, por orden suya. "Él tiene el deber de guardar reserva de la investigación", manifestó.

"Ante una imputación uno tiene dos posibilidades, contestar y no contestar y contestar vale cero, es decir, ni suma ni resta, no señala ni culpabilidad ni inocencia (...) El señor Oscorima no ha perdido sus derechos constitucionales por el hecho de ser una figura pública, toda persona tiene derecho a guardar silencio, sobre todo cuando tiene una investigación", manifestó.