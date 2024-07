Wilfredo Oscorima se acoge al silencio en caso Rolex ante Comisión de Fiscalización: "No voy a responder"

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, participó en una sesión de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República, en donde indicó que se acogerá al derecho de silencio, esto en relación al caso Rolex, por el cual se encuentra investigado.

Oscorima fue citado por dicha comisión a fin de brindar sus declaraciones tras ser vinculado a presuntos actos de corrupción durante su gestión de proyectos en el Gobierno Regional de su jurisdicción, como el Hospital de Ayacucho en el año 2013 y, recientemente, el Estadio Nacional de Ayacucho.

La comisión, presidida por el congresista Segundo Montalvo, también buscaba obtener respuestas sobre los relojes que fueron adquiridos por Oscorima, y que posteriormente fueron utilizados por la presidenta Dina Boluarte en actividades oficiales, lo cual viene siendo investigado por el Ministerio Público.

Durante su intervención, Wilfredo Oscorima indicó que había leído previamente los temas a tratar por parte de la Comisión de Fiscalización. Ante esto, se negó rotundamente a responder.

"He revisado atentamente la agenda para poder responder a esta comisión. Los puntos 1 y 3 están referidos a temas que están en proceso de investigación en la Fiscalía de la Nación. Por tanto, por la debida reserva de estos temas, voy a decir contundentemente, no voy a responder esos temas. Me acojo al silencio", puntualizó Oscorima.