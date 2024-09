IDL: Keiko Fujimori debería renunciar a rendición de honores a Alberto Fujimori para evitar polarización

En entrevista con Exitosa, el abogado de IDL, Juan José Quispe, indicó que Keiko Fujimori debería renunciar a la entrega de honores al expresidente de la República para evitar una polarización de la ciudadanía.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado aseguró que la muerte del exmandatario es injusta para los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, debido a que no encontraron justicia.

"El señor Fujimori murió en una situación injusta, pero para los familiares de las víctimas. Sin cumplir su condena, con cuestionables decisiones del aparato jurídico. ¿Debería tener los honores o no? Yo diría que moralmente no porque jurídicamente existe una ceremonial del Estado que data del 2005 y son los protocolos que tienen los expresidente de la República. Lamentablemente, esto no habla si han sido indultados o no, o si renunciaron por fax o no", declaró.