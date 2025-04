Isaac Humala no visitará a Ollanta en la cárcel por no haber indultado a Antauro: "No le puedo perdonar"

16/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista, Isaac Humala se refirió a los 15 años de prisión que recibió su hijo Ollanta Humala, tras ser hallado culpable del delito de lavado de activos. El líder del etnocacerismo fue tajante al anunciar que no visitará al expresidente en el penal de Barbadillo, puesto a que aún no lo perdona por no haberle concedido el indulto a su otro hijo, Antauro Humala.

Isaac Humala cuestiona condena contra Ollanta

En declaraciones para 24 horas, el patriarca de los Humala Tasso expresó su desacuerdo hacia la sentencia efectuada contra su hijo Ollanta. En su argumento, explicó que los jueces que dieron el fallo no eran supremos, por lo que esto representaría un error por parte del juzgado.

"En el caso de la Primera Sala que ve este asunto, de los cinco jueces uno solo es verdadero, el resto no. Y la revisión de lo que resuelva la Primera Sala, tiene que ser otra instancia jerárquicamente superior a la primera. En este caso, por el error o lo que sea, han permitido que sea uno legítimo y los otros fictos", expresó en un inicio.

En esa línea, cuestionó que su hijo halla recibido el mismo tiempo de cárcel que su nuera, Nadine Heredia, pese a que la Fiscalía solicitada 26 años de prisión contra la ex primera dama, a diferencia de los 20 que pesaban en contra de Ollanta. "Eso demuestra la diferencia de calidad como persona entre ella y él", comentó al respecto.

Padre de Ollanta asegura que no lo visitará en la cárcel

En otro momento de la entrevista, el líder del etnocacerismo fue consultado respecto a si acaso consideraría visitar a Ollanta Humala en el penal de Barbadillo, donde actualmente se encuentra recluido y deberá cumplir su condena. No obstante, descartó que esto vaya a ocurrir, debido a que no ha conversado con él hace mucho, y aún no lo perdona por negarle el indulto a Antauro.

"Se ha comportado mal con su hermano estando de presidente. Ha torturado prácticamente a Antauro. No le puedo perdonar eso, no debo ir. Porque no puedo tomar un café con un hijo que ha tenido en tortura a su hermano estando en gobierno. Y habiéndolo permitido el presidente García, quien le dijo 'Ollanta, si tu quieres lo indulto y me voy'. Pero no, él le dijo 'déjamelo a mí", puntualizó.

