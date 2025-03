Jaime Quito sobre censura contra Santiváñez: "Tiene que haber 130 votos al unísono contra este señor"

En diálogo con Exitosa, el congresista Jaime Quito indicó que si bien se necesitan 66 votos para censurar a Juan José Santiváñez, espera una votación de 130 parlamentarios a favor de la moción contra el ministro del Interior.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el parlamentario aseguró que la declaratoria de estado de emergencia es un "manotazo de ahogado" del Ejecutivo en la lucha contra criminalidad, indicando que esta medida no ha dado resultados positivos.

"Lo que vemos son manotazos de ahogado de incapaces que están en el Gobierno. Santiváñez plantea tal y cual medida que no funcionan. Es el tercer estado de emergencia, que tras ser publicado en El Peruano, tenemos cuatro muertos. Ya se van llegando a 469 asesinados producto de la incapacidad de este régimen por no tener un plan", declaró.

Asimismo, Jaime Quito manifestó que espera que todas las bancadas sean consecuentes con sus comunicados contra el ministro del Interior y se censure a Juan José Santiváñez.

Por otro lado, para el legislador, la implementación del servicio militar obligatorio no forma parte de un plan estratégico que aborde los problemas reales del país. Según Quito, esta propuesta no tiene el apoyo necesario para asegurar su efectividad.

Además, el congresista expresó su preocupación por la falta de coherencia en las medidas del Gobierno, recordando que un día antes, la presidenta Dina Boluarte había mencionado la posibilidad de restablecer la pena de muerte, lo que causó gran controversia.

"No va a solucionar nada porque no está dentro de un plan estratégico. Es una medida que se lanza sin ningún tipo de preparación o enfoque, ¿Todos los mayores de 18 años van a ser policías? No lo entiendo", dijo en Exitosa.