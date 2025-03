Lilia Paredes dice que Pedro Castillo aún es el presidente del Perú: "Su vacancia fue inconstitucional"

Lilia Paredes volvió a referirse sobre la detención del ex presidente de la República, Pedro Castillo. Desde su asilo en México, la ex primera dama indicó que su esposo aún es el jefe de Estado del Perú, argumentando que su destitución fue "ilegal e inconstitucional". Previamente, la investigada por integrar una presunta organización criminal denunció ante la ONU que el exdignatario corría peligro en prisión.

A través de un video, la exprofesora se dirigió a los simpatizantes de su marido, agradeciendo las muestras de apoyo que recibe constantemente. Asimismo, resaltó que muchos ciudadanos siguen en pie "sin perder la fe para recuperar la democracia", y aseguró que el 7 de diciembre de 2022 se cometió un atropello contra el gobierno de Castillo.

Asimismo, rechazó las acusaciones del presunto levantamiento de armas por parte de su esposo, indicando que fue la Policía quien actuó de esa manera "cuando apuntaron con armas a la familia presidencial". Por tal motivo, se refirió a la orden de detención ejecutada por el comandante Vicente Alvarado, a quien acusó de "primer golpista", denunciando que Castillo no podía ser arrestado por contar con inmunidad presidencial.

"Sé que hay muchos abogados que quieren ayudar a mi esposo. Por eso les pido que hagan la denuncia contra Vicente Alvarado, porque él dice que hasta un papel es un arma. No señor, la lectura de un papel no mata, no asesina. Ahora, exigimos la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo, elegido legal y constitucionalmente por el pueblo", puntualizó Lilia Paredes.