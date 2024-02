Jaime Villanueva: Procuraduría alista denuncia contra Gorriti, Vela y Domingo Pérez, según Javier Pacheco

En entrevista con Exitosa, el procurador general del Estado, Javier Pacheco, informó que la Procuraduría Anticorrupción se encuentra alistando denuncia contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez, en el marco de los testimonios de Jaime Villanueva.

Durante diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Pacheco se refirió a las afirmaciones del exasesor de Patricia Benavides, Villanueva, quien involucró a diversos personajes de la política peruana.

"Hemos corrido traslado el día jueves a la Procuraduría Anticorrupción para que proceda a evaluar conforme a sus facultades y proceda a efectuar las denuncias. La doctora Judith Villegas está culminando con unas corroboraciones y entiendo que el día de hoy o mañana estará efectuando las denuncias correspondientes a los que no son aforados (...)", dijo a nuestro medio, en referencia a Gorriti, Vela y Domingo Pérez.

De tal modo, el procurador general aseguró que se ha trasladado a la Procuraduría Anticorrupción sobre el caso, con la finalidad que se evalúe y se ejecuten las denuncias correspondientes contra los no aforados, es decir periodistas y fiscales involucrados. Entre ellos, Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez.

Además, el titular de la Procuraduría General del Estado indicó que a los referidos se les acusa del presunto delito de cohecho. Ello, en el marco de las afirmaciones de Jaime Villanueva, quien vinculó a los referidos personajes en distintos actos presuntamente irregulares.

"Lo que tenemos que hacer es corroborar los hechos, si no es corroborado estos hechos, entregarle al fiscal ya no las sospechas, si no elementos de convicción para que el fiscal abra una investigación y él con las facultades que tiene proceda al levantamiento del secreto de comunicaciones (...)", agregó Pacheco.