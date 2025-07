Jorge Cuba figura como prófugo tras condena: "El tomará una decisión", señala su abogado

24/07/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este marte 24 de julio, se dictó sentencia contra Jorge Cuba, exviceministro de Transportes y Comunicaciones, condenado a 21 años y ocho meses de cárcel por el caso Odebrecht y Metro de Lima. Sin embargo, el ex funcionario no pudo ser arrestado debido a que se encuentra prófugo, hecho que su abogado, Renzo González, se encargó de explicar.

¿Qué dijo el abogado de Jorge Cuba?

En diálogo con Exitosa, el abogado de Jorge Cuba, señaló que su patrocinado, sentenciado por colusión y lavado de activos, tomó una decisión personal al huir de la justicia. No obstante, deslizó que el exviceministro, en caso se ratifique su condena o sea absuelto, él tendría una nueva decisión.

"Nosotros como equipo de defensa le trasladamos las decisiones del Tribunal. Una cosa es la labor de abogacía que hacemos a través del recurso impugnatorio y otra el uso legítimo de sus derechos que tiene el señor Jorge Cuba. Él ha tomado una decisión", manifestó con respecto a la condición de prófugo de su patrocinado.

González dejó claro que los abogados del ex viceministro no tuvieron influencia en la decisión que tomó de no aceptar de manera efectiva la pena y entregarse a la justicia. Dejó entrever que tras la impugnación, el tomará otra determinación.

"Evidentemente, él tomará una nueva decisión. Nosotros somos respetuosos de que si existiría una sentencia firme y consentida donde no existiría más remedio que generar en este proceso, como tal. Como defensores somos respetuosos de las decisiones jurídicas más allá de las discrepancias jurídicas o las decisiones que tome", explayó.

Niega recomendación de fugarse

La defensa del exviceministro anunció previamente que se va a buscar impugnar la decisión del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial mediante un recurso de apelación dentro del plazo establecido y que no tienen nada que ver en su actual estado.

"No hemos hecho ninguna recomendación, lo quiero dejar en claro. A lo largo del juicio le hemos comentado el transcurso del juzgamiento y el resultado. La posibilidad de su absolución, como en tráfico de influencia u organización criminal. Pero también la posibilidad del cualquier resultado que no depende de la defensa, sino del análisis judicial", indicó.

De este modo, el abogado de Jorge Cuba explicó que el equipo a cargo de su caso no tuvo influencia alguna en que él decida darse a la fuga. Aclaró que su labor se limitó a comentarle los avances del proceso y los resultados que finalmente no le favorecieron.