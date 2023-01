Jorge Montoya sobre protestas: No veo a Defensoría del Pueblo condenar ataques a policías

19/12/2022 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a los hechos violentos registrados durante las recientes protestas en el país y aseguró que, hasta el momento, no ha visualizado que la Defensoría del Pueblo se pronuncie expresando su rechazo frente a los ataques perpetrados en contra de los policías.

Agregado a ello, el parlamentario dijo que tampoco ha visto que aquellos miembros del Congreso de la República, que respaldan las manifestaciones, se pronuncien sobre los actos de violencia contra las Fuerzas del Orden (FFOO).

"Aún no escucho o leo a la Defensoría del Pueblo rechazando o condenando los ataques violentos donde policías quedaron gravemente heridos. Aún no escucho o leo a los congresistas que dicen: 'El pueblo tiene derecho a protestar', pero no rechazan actos violentos hacia las Fuerzas del Orden", escribió Montoya Manrique en su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, el legislador de la bancada celestecriticó que algunos medios de comunicación apoyen el derecho a la protesta sin hacer mención a que se están cometiendo agresiones contra los efectivos de las FFOO; lo cual calificó como "doble moral" y señaló que ello ocasiona se pierda legitimidad automáticamente.

"Algunos medios de comunicación hasta afianzan ese 'derecho a la protesta', sin mencionar que existen extremistas delincuentes subversivos que agreden severamente a las Fuerzas del Orden. A eso se le llama 'doble moral' y pierden ellos automáticamente legitimidad", manifestó el congresista.

