Jorge Montoya tras presunto desacato de Perú en el caso Alberto Fujimori: Hace tiempo pedí salir de la Corte IDH

El congresista Jorge Montoya se pronunció sobre el presunto desacato del Perú en el indulto de Alberto Fujimori y recordó que él ya había propuesto anteriormente la salida del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las palabras del también vocero de Renovación Popular tuvieron lugar en entrevista para Panamericana, donde indicó que las instituciones del país estarían siendo controladas por órganos externos.

"Estamos viviendo en una burbuja al revés, de situaciones que permiten el manejo de las instituciones internas del Perú desde afuera y eso es inaceptable. Yo he pedido hace bastante tiempo retirarnos de la Corte. No es que no cumplamos los tratados. Los cumplimos. Seguiremos todos los procedimientos que dicen la Corte, pero con orgullo e independencia, no con sometimiento", declaró.