"Indulto a Alberto Fujimori no es un caso de la Corte IDH, el desacato no existe", indica Rodríguez Mackay

En diálogo con Exitosa, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay señaló que el indulto que Alberto Fujimori obtuvo "no es un caso" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En esa línea, indicó que "no existe" desacato por parte del Estado peruano.

"No existe desacato"

Durante diálogo con Pedro Paredes para Exitosa Perú, Rodríguez Mackay se refirió al comunicado de la Corte IDH sobre el desacato del Estado peruano a la excarcelación del expresidente Fujimori.

"El indulto que Alberto Fujimori, expresidente del Perú, obtuvo por una prerrogativa establecida en la Constitución Política, no es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto porque el desacato no existe", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el internacionalista señaló que el Perú a través de sus autoridades deberá emitir un informe, el cual será derivado a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a fin de justificar la liberación de Alberto Fujimori.

"El delito está intacto"

Asimismo, precisó que el Estado peruano no ha incurrido en ningún desacato ni "rebeldía" al haber excarcelado a Alberto Fujimori, debido a que no hubo ninguna sentencia contra el indulto, si no sobre un caso que mereció lo referido.

"Debemos tener la tranquilidad que el Perú no es un Estado paria, no es un Estado marginal, que cumple con sus prerrogativas en el derecho internacional americano y eso hay que decirlo siempre", agregó.

Además, Miguel Ángel manifestó que a Alberto Fujimori no se le ha declarado inocente de los cargos que se le imputaron por los casos La Cantuta y Barrios Altos, por su libertad.

De acuerdo a lo indicado por Rodríguez, lo que se le ha "perdonado" al exmandatario es la pena impuesta en su contra, por lo que precisó que "el delito está intacto". Alberto Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad.

Gobierno responde a Corte IDH

Como se recuerda, el Gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cancillería, respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego que el órgano supranacional afirmara que el Estado peruano desacató la resolución al indultar a Alberto Fujimori.

Mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo rechazó "desacato" alguno por parte del Perú, ya que las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta "vienen siendo ejecutadas dentro de los parámetros internacionales"

