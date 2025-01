Juan Burgos: Comisión Ad Hoc para investigar a Torres Saravia fue un saludo a la bandera

En exclusiva para Exitosa, el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, acotó que el nombramiento de una Comisión Ad Hoc ha sido "un saludo a la bandera", argumentando que las negativas desde dentro del Legislativo, no permiten una buena investigación respecto al caso de la supuesta red de prostitución.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el legislador se refirió a la renuncia de la Comisión Ad Hoc y cómo esta se basó en la supuesta falta de una tipificación de falta grave para investigar al ex jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Congreso de la República.

"Estratégicamente, se nombra una comisión ad hoc, sabiendo que no tenían el marco normativo para poder actuar. Aparentemente, no existirían la tipificación de la falta grave supuesta del señor Jorge Torres Saravia y esa es la escusa por la cual la señora funcionaria presidenta de la Comisión Ad Hoc dice que el secretario técnico de recursos humanos no hizo bien su trabajo", comentó el legislador.