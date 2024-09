Juan José Santiváñez asegura que no tiene intención de desactivar la Diviac: "Es imposible"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que no tiene la intención de desactivar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) apuntó que hay "diversas campañas mediáticas" que han señalado que la medida sería una disposición de su sector.

Sin embargo, explicó que el marco jurídico vigente establece que la organización, planificación, dirección y supervisión de la gestión administrativa y operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) le corresponde al comandante general de la PNP.

"Mucho se ha hablado sobre la presunta intención de desactivación de la Diviac. Hemos podemos advertir diversas campañas mediáticas que han atacado la gestión, considerando que sería una disposición (...) El Decreto Legislativo 1267, que es la ley de la Policía, señala expresamente que no le corresponde al ministro del Interior la organización, planificación, división y supervisión de la gestión administrativa y operativa", declaró.

Asimismo, Juan José Santiváñez aseguró que las acusaciones en su contra no son solamente una falacia sino un "imposible jurídico".

"Eso corresponde al comandante general de la Policía Nacional. Por lo tanto, un ministro podría tener algún tipo de propuesta, pero no compete dentro de las funciones del ministro a ningún tipo de desactivación. Por lo que, la tesis sostenida de que un ministro del interior tuviera la capacidad de desactivar, no solamente la Diviac sino cualquier tipo de unidad policial, resulta ser no solo una falacia sino un imposible jurídico", agregó.