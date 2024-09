Entorno de Dina Boluarte estaría involucrado en presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón, según 'Culebra'

El capitán de la Policía, Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como 'Culebra' en el entorno policial, se refirió a la relación que habría tenido el Poder Ejecutivo con la clandestinidad del exsecretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Durante su intervención frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso, dio a conocer qué funcionarios de alto nivel en la Presidencia estarían detrás del encubrimiento.

Lo dijo todo. Narró cómo es que se dieron las conversaciones en el chifa y especificó cuáles fueron los detalles que Santiváñez le refirió en torno al 'cofre' y cómo así tenía que ver con el escape del líder de PL.

"Me dice: ¿Te acuerdas que se encontró el cofre allá en el sur en la playa?. Qué es lo que pasa, que en el cofre ya se estaba movilizando Cerrón para que se evite la captura de la Policía . (...) Cuando el cofre ya lo encuentra ahí en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. Entonces, esa es la información que me da. (...) eso me lo dice de manera muy cercana, se acerca a mi y me lo dice", detalló.

Asimismo, explicó que el prófugo estaría resguardado por agentes militares cubanos. A su vez, haberle indicado a Santiváñez que esto sí podría ser factible, puesto a que es conocida su cercanía con el país caribeño. "Me indica que el señor Vladimir Cerrón estaba custodiado, enchalecado, por ocho militares cubanos. Esas son las palabras. Le digo 'sí podría ser factible dentro de la realidad'", comentó.

En otro momento, argumentó que Juan José Santiváñez le anunció que cuando este estuvo como viceministro del Interior, creó un equipo de trabajo con la Dirección de Inteligencia de la PNP para dar con Cerrón. Posterior a ello se reunió con cuatro altos funcionarios cercanos a la presidenta, para tratar el tema de Cerrón.

En esta junta les ilustró que, junto con el equipo de la PNP, obtuvo información de uno de los teléfonos de los ocho militares. Pero dos horas después de la reunión, cayó en cuenta de que este teléfono había sido desactivado. Ahí, en conversación con los agentes de inteligencia, determinan que había un "Soplón" entre los cuatro altos funcionarios.