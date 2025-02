Karol Paredes responsabiliza a Dina Boluarte de crisis de inseguridad: "Le falta liderazgo"

La congresista Karol Paredes responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte de la creciente crisis de inseguridad que afecta al país, y manifestó que la falta de liderazgo en el Ejecutivo ha generado un panorama de descontrol.

En una reciente entrevista con Exitosa, Paredes expresó que la titular del Ejecutivo no está cumpliendo con su rol de liderazgo y delega la responsabilidad a sus ministros en lugar de enfrentar la situación de frente.

En su declaración, Paredes señaló que la presidenta Dina Boluarte ha mostrado una clara carencia de liderazgo en los momentos críticos. Paredes sostuvo que la mandataria no asume plenamente sus responsabilidades y en su lugar, prefiere "escudarse" detrás de los ministros, lo que, según ella, ha generado la falta de un rumbo claro en las políticas de seguridad.

Para la congresista, un líder debe estar dispuesto a tomar decisiones difíciles y afrontar las consecuencias de sus actos. En este sentido, destacó que la presidenta Boluarte no ha demostrado esa capacidad y, por el contrario, ha optado por delegar las responsabilidades en otros, lo que ha permitido que la crisis de inseguridad se agudice.

Paredes también destacó que la crisis de seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y una de las cuestiones más urgentes que debe atender el Gobierno.

En su opinión, la falta de liderazgo de Boluarte no solo afecta la seguridad, sino que también ha impactado negativamente en otras áreas clave como la infraestructura y la salud.

"Todos queremos un país seguro, en el que nuestras familias puedan vivir tranquilas, y en el que las inversiones se puedan desarrollar con la garantía de protección. Pero esto no será posible si la presidenta no asume su rol como líder y no tiene la capacidad de ofrecer soluciones efectivas", señaló la congresista.