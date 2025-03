Keiko Fujimori asegura que aún no decide si será candidata en las próximas elecciones: "No la he tomado todavía"

En las últimas horas, Fuerza Popular se volvió portada de los principales medios nacionales luego que la Fiscalía de la Nación iniciara una investigación preliminar para declarar ilegal esta partido político. Ello a raíz de la denuncia presentada por la ciudadana Beatriz Cano quien indicó que el movimiento habrían incurrido en conducta antidemocrática hasta en 3 oportunidades desde el año de su fundación.

Por ello, el fiscal adjunto supremo provisional Dante Emel Pimentel Cruzado fue designado para hacerse cargo de las indagaciones correspondientes. Pese a esta polémica, aún no se tiene definido si Keiko Fujimori será protagonista de estos nuevos comicios siendo la candidata principal del partido naranja.

Desde Chiclayo, Keiko Fujimori fue consultada directamente sobre si sería candidata en las próximas elecciones generales convocadas por Dina Boluarte para el 12 de abril del 2026. Tras ello, la hija de Alberto Fujimori señaló que por el momento no se encuentra enfocada en el tema ya que viene impulsando la venta del libro de su padre.

Sin embargo, indicó que aún no tomó ninguna decisión, pero que también no tendría problemas en dejar que otro integrante de Fuerza Popular sea elegido como su representante para los próximos comicios.

"No, yo vengo acá, no en mi rol de presidenta del partido Fuerza Popular, sino que vengo en mi rol de hija y hermana para presentar el libro de mi padre. No he tomado esa decisión todavía. Yo prefiero no especular ni decir ningún nombre porque se imaginan en el debate que entraríamos", indicó..