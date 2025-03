Keiko Fujimori sobre pedido de ilegalidad a Fuerza Popular: "Se busca debilitar la democracia"

27/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

El reciente inicio de diligencias por parte de la Fiscalía de la Nación ha generado controversia en el ámbito político. La fiscal Delia Espinoza ordenó la apertura de una investigación preliminar luego de que la ciudadana Beatriz Cano presentara una solicitud para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular.

Cano acusa al partido de incurrir en una conducta antidemocrática en tres situaciones específicas: los casos 'Cócteles' y 'Mamanivideos', además de las alegaciones de fraude en las Elecciones Presidenciales de 2021.

Keiko Fujimori, lideresa de la agrupación, se mostró alarmada ante lo que considera una maniobra política en su contra. En sus declaraciones, indicó que el inicio de estas diligencias es un acto que busca desestabilizar a los partidos políticos en lugar de abordar los problemas que realmente aquejan al país, como la delincuencia.

"La Fiscalía está actuando como un actor político y no como una institución encargada de la justicia. Es lamentable que el rol que va a jugar es para intentar anular o sacar de carrera a partidos políticos", señaló Fujimori.

¿Por qué considera debilidad en la democracia?

Keiko Fujimori denunció que el trabajo del Ministerio Público se está desvirtuando al ser utilizado como un instrumento para descalificar y anular partidos políticos. En lugar de dedicarse a la persecución de la delincuencia, que según la lideresa de Fuerza Popular es uno de los principales problemas que enfrentan los peruanos, la Fiscalía estaría concentrando esfuerzos en la política.

La ex candidata presidencial recordó que, en las elecciones pasadas, la Fiscalía también intentó suspender a Fuerza Popular días antes de la primera vuelta electoral, pero esos intentos no prosperaron. Según Fujimori, el Ministerio Público debería centrarse en su función principal: la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, no en la política partidaria.

Próximos pasos en la investigación

El fiscal Dante Pimentel será el encargado de llevar a cabo las diligencias que incluyen la recolección de información sobre las investigaciones previas relacionadas con los casos 'Cócteles' y 'Mamanivideos', en los que Keiko y su hermano Kenji Fujimori están involucrados.

Además, se recopilarán declaraciones y publicaciones en redes sociales de la lideresa de Fuerza Popular, en las que afirmó que hubo fraude electoral durante las elecciones de 2021.

Por otro lado, Keiko Fujimori fue consultada sobre una posible candidatura para las elecciones generales de 2026. La lideresa prefirió no adelantar decisiones y pidió tiempo para hacer anuncios al respecto.

El inicio de diligencias por parte de la Fiscalía de la Nación ha generado un fuerte rechazo en el partido Fuerza Popular, que considera que estas acciones buscan debilitar la democracia y la libertad de los partidos políticos.