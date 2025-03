Keiko Fujimori se pronuncia sobre posible candidatura al Senado: "Estoy evaluando esta decisión final"

Las elecciones generales de 2026 continúan generando incertidumbre en la ciudadanía. Una de las interrogantes respecto a los próximos comicios radica en la posible candidatura de Keiko Fujimori, quien en tres oportunidades postuló a la Presidencia, sin éxito alguno. No obstante, la lideresa de Fuerza Popular podría tentar un puesto en el Senado, algo que Lourdes Flores Nano, política y exdiputada, le sugirió.

De acuerdo a El Comercio, la hija de Alberto Fujimori realizó una transmisión en vivo desde su cuenta en TikTok, y se animó a hablar respecto a este tema en particular. Keiko agradeció el consejo de la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), indicando que la admira y que está "evaluando" si decidirá o no postular a la Cámara Alta.

Asimismo, hizo énfasis en el apoyo que recibió por parte de Flores Nano durante la segunda vuelta en las elecciones de 2021. "Agradezco a la doctora Lourdes que en la elección anterior estuvo apoyando, sobre todo en el conteo de votos", añadió la excandidata presidencial.

Cabe destacar que, hasta el momento, la posibilidad de una cuarta postulación a la Presidencia, o a otro cargo público, no ha sido definida por la actual líder del fujimorismo. En octubre de 2024, a casi un mes de la muerte de su padre, Keiko indicó que aún no había tomado una decisión al respecto. "Es algo que voy a tener que conversar, por su puesto, con mi familia", manifestó en un programa español.

Durante una entrevista con El Comercio, la exdiputada indicó que, en caso la lideresa de Fuerza Popular se lo consulte, ella le recomendaría postular directamente al Senado. De acuerdo con Flores Nano, Keiko no debería descartar una candidatura en las elecciones del próximo año, muy a pesar de las críticas o cuestionamientos que ha recibido por parte de la ciudadanía.

"Si ella me lo preguntara, yo le diría: tú podrías jugar un papel más bien convocante, no necesariamente siendo la candidata. Desde luego, no pienso que se vaya a sus cuarteles de invierno, ni creo que hay que jubilarla, mucho menos satanizarla. Keiko podría ser una cabeza de lista del Senado extraordinaria", expreso para el referido diario.