Keiko Fujimori no descarta postular por cuarta vez a la Presidencia: "Todavía no he tomado esa decisión"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, participó durante una entrevista en la televisión española. En tal contexto, fue consultada sobre su posible candidatura a la Presidencia del Perú, de cara a las elecciones generales del 2026. Si bien indicó que buscaría consensos, no descartó que vaya a postular por cuarta vez, dado a que aún no ha tomado dicha decisión.

¿Keiko postulará por cuarta vez?

Durante el diálogo con el programa 'Buenos Días Madrid', la hija del fallecido Alberto Fujimori abordó distintos temas de la política peruana. En tal sentido, fue consultada por el anuncio que había hecho respecto a la candidatura de su padre, dado a que , tras su muerte, sería ella quien tome el relevo y postule en las próximas elecciones, representando a su partido.

"Yo todavía no he tomado una decisión. Es algo que voy a tener que conversar, por su puesto, con mi familia", fue lo primero que respondió ante la pregunta. Además, resaltó que, actualmente, el Perú cuenta con un gran número de partidos inscritos de manera oficial, a lo que llamó "un escenario nunca antes visto".

Fujimori Higuchi indicó que, dadas las circunstancias, los políticos peruanos deberían dialogar y buscar candidaturas de consensos. " Mi primera prioridad será eso, buscar una candidatura con otros partidos que, al igual que nosotros, defiendan la democracia, el Estado de derecho, la constitución", refirió.

"Yo he dicho que no está dentro de mis prioridades ser la candidata presidencial. Siempre he señalado, y estoy en ese esfuerzo de construir un partido político institucional que vaya más allá de un nombre o de un apellido. Trabajamos en la formación de nuevos cuadros y jóvenes, y creo que hay que darle la oportunidad a otras personas", manifestó.

Keiko había declinado de postular

El pasado julio de este año, la líder política informó a la ciudadanía que, tras conversar con su padre, sería Alberto Fujimori quien competiría por la Presidencia en las elecciones del 2026. "Hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial", manifestó en sus redes sociales.

Previamente, durante una entrevista había declarado que, de ser el candidato su progenitor, ella no integraría la fórmula presidencial; es decir, no tentaría por ocupar el cargo en la primera o segunda vicepresidencia. Además, indicó que esto no la llevaría a postular al Senado, por lo que su participación en las próximas elecciones parecía incierta.

Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. pic.twitter.com/YXVj3FWCLM — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 14, 2024

No obstante, y con las últimas declaraciones, Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de que pueda postular por cuarta vez a la Presidencia, no sin antes dialogar con otros partidos y lograr una "candidatura de consenso".