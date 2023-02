Keiko Fujimori tras reunirse con Dina Boluarte: "Si hay un adelanto de elecciones, no seré candidata presidencial"

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió esta tarde en Palacio de Gobierno con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco del primer día de ronda de diálogo convocada por el Ejecutivo para abordar la crisis política y social que atraviesa el país.

A su salida, en declaraciones a la prensa, manifestó su postura en referencia al adelanto de elecciones para este 2023 e invocó a los congresistas de diferentes bancadas de izquierda y derecha a dar una solución a la actual crisis.

"Hemos visto una extraña coincidencia entre los extremos: entre la extrema derecha y la extrema izquierda; que lamentablemente boicotearon esta salida, poniendo excusas, señalando que querían una asamblea constituyente, o incluso utilizándome a mí, diciendo que todo esto era porque Keiko Fujimori quería candidatear", sostuvo esta noche a los medios de comunicación.

"Si hay un adelanto, no seré candidata presidencial. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida, por eso hago una invocación a los partidos políticos, sobre todo, los que defienden la democracia, que tratemos de encontrar esa solución, todavía quedan dos días para debatir este tema (adelanto de elecciones)", continuó.

En dicha reunió también participó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola; la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi; el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta; y el portavoz del partido, Miguel Torres.

Horas antes, la jefa de Estado sostuvo un encuentro con representantes de Somos Perú, también en la sede del Ejecutivo.

