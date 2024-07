Kelly Portalatino niega comunicación con Vladimir Cerrón: "El que nada debe, nada teme"

La congresista de la bancada de Perú Libre, Kelly Portalatino, negó mantener comunicación con el líder del partido, Vladimir Cerrón. Sin embargo, no precisó desde cuando no ha conversado con el prófugo de la justicia.

En entrevista para Latina Noticias, la parlamentaria rechazó las imputaciones en contra a raíz de las recientes capturas de chats de WhatsApp con el exgobernador. En ese sentido, resaltó que el partido contempla su condición como "en mejor resguardo".

"Rechazo categóricamente todo tipo de imputaciones. No tengo comunicación a la actualidad con el doctor Vladimir Cerrón. No te puedo precisar porque no recuerdo desde cuando pero no tengo comunicación", declaró para el medio local.