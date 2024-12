Ley n.° 32181: Renovación Popular solicita al Ejecutivo restituir la detención preliminar

20/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Renovación Popular solicitó al Ejecutivo la rápida promulgación de la norma que restituye la detención preliminar en caso de no flagrancia. Como se sabe, el Congreso de la República aprobó la Ley n.° 32181, mas tuvo que corregirse de forma inmediata ante la crítica ciudadana. No obstante, el Ejecutivo no ha promulgado la restitución de la norma, por lo que el error parlamentario sigue en vigencia.

"Dado que hace una semana, el Congreso de la República aprobó restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia delictiva, la bancada de Renovación Popular ha remitido un oficio a la Presidencia de la República para solicitar la promulgación de esta norma, pues se viene afectando la facultad de los fiscales y jueces de aplicar esta figura legal en la lucha contra el crimen", destaca el documento.

¿Qué dice la norma?

Una de las grandes críticas al Parlamento durante el mes de diciembre está referida a la aprobación de la Ley n.° 32181. Si bien esta norma se centra en cuestiones de defensa al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), también contempla la derogación de la detención preliminar en caso de no flagrancia.

Es decir, si un criminal es intervenido sin que este desarrollando el delito, la PNP y la Fiscalía de la Nación no pueden solicitarle al juez la prisión preliminar, arrebatándole a los órganos de la persecución del delito una herramienta fundamental en su lucha contra el crimen organizado. Si bien el Congreso aprobó la restitución de la norma, el Ejecutivo no ha promulgado la corrección legisladora.

Mea culpa

Alejandro Muñante, vocero de la bancada de Renovación Popular en el Congreso, comentó que hizo un mea culpa, ya que inicialmente votó a favor de la norma. Según indicó, el debate en el Pleno del Congreso se centró en la defensa a los efectivos policiales, por lo que ignoró el último apartado, que deroga la detención preliminar.

"Yo voté a favor y he hecho un mea culpa. He sido uno de los que he rectificado. Allí sí hay una enorme responsabilidad nuestra. Lamentablemente, el debate se enfocó en un tema que nos interesa, que es proteger a la Policía de la prisión preventiva en caso use sus armas legalmente. No vimos la parte chiquita y el diablo está en los detalles", puntualizó.

Así, por más que el Parlamento aprobó la restitución de la norma -con breves cambios-, el Ejecutivo aún no ha actuado en consecuencia, siendo apurado por Renovación Popular.