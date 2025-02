López Aliaga afirma que Lima "vive en paz" pese a haber denunciado que MML era víctima de extorsión

Entre risas y una larga conversación, el alcalde Rafael López Aliaga, compartió su perspectiva sobre la seguridad en la capital del Perú bajo su gestión. A pesar de haber denunciado recientemente que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se encontraba siendo extorsionada, el burgomaestre afirmó que Lima disfruta de una "paz y tranquilidad brutal".

En un reciente stream del creador de contenido Andy Dante Merino Ramírez, conocido como Andynsane o simplemente Zein, el alcalde de la Ciudad de los Reyes se mostró relajado y alegre, incluso mencionando haber sentido los efectos de unos tragos que le ofreció el streamer. Durante la extensa conversación, López Aliaga invitó a los streamers a visitar Perú.

El alcalde destacó que Lima cuenta con una seguridad destacada, mencionando que la ciudad dispone de cámaras de seguridad con tecnología de reconocimiento y análisis basado en inteligencia artificial. Según López Aliaga, esto ha generado una paz y tranquilidad "brutal" en la ciudad, especialmente en las inmediaciones del Palacio Municipal. También criticó las gestiones anteriores, asegurando que no contaban con la infraestructura adecuada y que los recursos destinados a la seguridad se malgastaban.

"Tenemos cámaras por todos lados, cámaras con inteligencia artificial. Todo, acá no puede pasar nada. (Eso no había antes) ¿Qué iba a haber hermano? Se tiraban toda la plata. Las cámaras no funcionaban. Cuando habían muertos acá, las cámaras no funcionaban," detalló el burgomaestre.