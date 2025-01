López Aliaga denuncia extorsión contra la MML: "Amenazan con volar la maquinaria si no pagamos 100 mil soles"

Durante un acto oficial en el que estuvo presente el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, denunció un caso de extorsión dirigido contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El burgomaestre detalló que delincuentes lanzaron amenazas directas contra los trabajadores de la obra de asfaltado en la ampliación de la autopista Ramiro Prialé, ello a pesar que esta cuenta con presencia del Ejército gracias a un convenio firmado entre la comuna limeña y las Fuerzas Armadas en octubre del año pasado.

"No es normal que les estén poniendo granadas a la gente. No es normal, por ejemplo, que en la Vía Expresa Prialé nos estén amenazando a nosotros, la Municipalidad de Lima, con volarnos la maquinaria, si no les pagamos 100 mil soles. El día de ayer, señor ministro, en nuestra propia cara, sabiendo que está el Ejército trabajando", declaró.