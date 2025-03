López Aliaga: "El ministro Juan José Santiváñez no tendría presupuesto para enfrentar a la delincuencia"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la gestión de Juan José Santiváñez al mando del Ministerio del Interior (Mininter) y su lucha contra la inseguridad ciudadana, esto tras la conmoción generalizada a consecuencia del asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10.

El burgomaestre estuvo en San Martín de Porres y desde el distrito de Lima Norte comentó que el titular del Mininter no tendría el dinero para enfrentar a la delincuencia.

"Yo en la mañana he hablado con el ministro y le digo: 'ministro pésima gestión pues', pero me dice: 'no tengo'. El tema es que no le dan plata", dijo la máxima autoridad de Lima Metropolitana.