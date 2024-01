López Aliaga a favor de que municipalidades contraten guardaespaldas armados: "Sería interesante replicarlo"

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se pronunció a favor de la contratación de guardaespaldas armados en las municipalidades de la capital. Ello luego de que el burgomaestre de Magdalena, Francis Allison, anunciara dicha medida dentro de su jurisdicción.

Las palabras del titular de la MML tuvieron lugar en la presentación de la iniciativa "Voluntariados por Lima", donde Rafael López Aliaga manifestó que acudir a dicho personal de seguridad le parece una buena idea.

Incluso, no descartó aplicar la misma disposición en caso de que se obtengan buenos resultados en el distrito de Magdalena. Y es que, según indicó, "lo bueno hay que imitarlo".

"Yo creo que es buena idea, pero quiero ver la parte legal bien. He pedido opinión legal. Si funciona en Magdalena, en buena hora. Yo creo que lo bueno hay que imitarlo, pero que no nos pongan trabas después. Ahí el temas es contratar a una seguridad particular. Sería interesante replicar el modelo", declaró.