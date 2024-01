SMP: Delincuente asesina a agente de seguridad con su propia arma por intentar frustrar robo de un market

Indignación en San Martín de Porres (SMP). El agente de seguridad de un minimarket fue asesinado a balazos por un delincuente tras intentar frustrar el robo de su centro de trabajo.

Los hechos ocurrieron en la zona limítrofe entre el mencionado distrito y Los Olivos, exactamente en la avenida Huandoy, donde este trabajador, identificado como César Vásquez Santos (52), persiguió al criminal durante dos cuadras para tratar de evitar que escape.

De acuerdo con las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad del establecimiento, el agente de seguridad persiguió al malhechor tras haber agarrado un artículo de limpieza, esconderlo en su parte posterior y salir del market sin pagarlo.

Ante su intento de fuga, el padre de familia de 52 años lo siguió con disparos al aire para que se detuviera. No obstante, la hija de la víctima señala que, tras un forcejeo entre ambas partes, el delincuente consigue arrebatarle su arma de fuego y acabar con su vida a balazos.

Cabe decir que, pese a los registros de las cámaras de seguridad y el relato de los testigos, la familia del agente de seguridad reporta que el market ha negado que la muerte del agente se haya producido intentando frustrar un robo.

De hecho, sostienen que habría sido asesinado como parte de un asalto a las afueras del local luego de que su turno de trabajo ya hubiera terminado.

"La tienda, según cuando llegué, pregunté qué era lo había pasado y me dijeron que todo estaba tranquilo, que no había habido ningún robo, pero no, todos los vecinos me indican de que sí: mi papá salió persiguiendo al venezolano con la pistola. Hasta ahora, me dicen que no. Me parece muy raro. Me dicen que salió y lo asaltaron, pero no le han robado", agregó.