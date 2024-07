López Aliaga pide a Dina Boluarte expulsar a delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que le propuso a la presidenta Dina Boluarte capturar a los delincuentes extranjeros en flagrancia y expulsarlos del país de manera inmediata.

En esa misma línea criticó que en el mensaje a la Nación se contemple una inyección económica a Petroperú en vez de invertir el dinero en seguridad ciudadana.

"Señora usted capture en flagrancia, porque tiene el Ministerio del Interior, a un delincuente extranjero y en un bus, esa noche sale el bus, y se va directo a su país de origen, es una cosa simple que no escucha, entonces yo le digo está incompleto ese mensaje", narró.

En medio de un evento social en Juan Pablo II (San Juan de Lurigancho), el burgomaestre hizo un llamado en público a la mandataria para que los 2 mil millones de dólares los utilice en comprar motos y cámaras inteligentes en todo el país.

Asimismo, planteó que el cierre de fronteras debería darse porque en el Perú ya no hay espacio para nadie más.

"Algo que he reclamado ocho veces en público que esos 2 mil millones de dólares que el señor Arista está pretendiendo 'invertir', tirar a la basura, 2 mil millones de dólares a Petroperú, eso basta ya, esa plata tiene que ir al primer problema que tiene Perú que es seguridad ciudadana", manifestó.

Tras la entrega de 23 pilones que comprende el programa Agua de Emergencia, López Aliaga se refirió sobre la Autoridad Nacional de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y volvió a señalar que está entidad debería desaparecer.

"La competencia de ATU, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, en mi opinión debería desaparecer ATU porque no solucionan nada, no sé por qué han creado ATU, más burocracia", sentenció.

Pero eso no fue todo, el también líder de Renovación Popular reveló que el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, lo llamó personalmente para solicitarle su apoyo, sin embargo, la autoridad edil se lo negó tras rememorarle las denuncias que tiene bajo su haber.

"El señor Salhuana me llamó, se lo dije no eres la persona adecuada, no? tienes problemas graves, sospechas graves vínculos graves entonces", narró.