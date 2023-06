María del Carmen Alva tras jaloneos con Francis Paredes: "Somos amigas"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, negó haber agredido a la parlamentaria Francis Paredes tras los jaloneos registrados con dicha legisladora. La integrante de Acción Popular indicó que mantiene una amistad con quien habría intentado de convencer de cambiar su voto sobre la bicameralidad.

La señalada por dicha acción declaró ante la prensa en las instalaciones del Congreso de la República y se pronunció sobre este polémico episodio. Allí, María del Carmen Alva indicó que ha conversado con Francis Paredes y aseguró que no tendría que disculparse, ya que no lo habría presionado ni maltratado.

"Acá no ha pasado nada. No es mi versión, es la versión. (Ella ha señalado que se ha sentido presionada) No me ha dicho eso, no, sabe que somos amigas y que acá no ha pasado nada. Me ha dicho: 'Maricarmen, no ha pasado nada', ella misma. ¿Disculpas de qué? Si ustedes quieren seguir haciendo una historia, sigan haciendo una historia", declaró.